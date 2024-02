Aturem el Genocidi! Carrefour Còmplice! Crònica i reflexions de la manifestació pel poble palestí el 7F a Martorell (Barna)

1) Introducció: Els convocants i algunes consideracions llibertàries sobre la lluita social

El passat dimecres, 7 de febrer de 2024 a les 19:00 hores, s’havia convocat al nostre municipi una mobilització social en solidaritat amb el poble de Palestina, que ja fa mesos ve patint la criminal agressió militar israeliana amb milers d’assassinats, ferits i desapareguts. Aquesta protesta local ha estat coordinada amb la jornada de lluita a nivell estatal (amb un mateix disseny de cartell) i ha implicat a les següents entitats del poble, i de la zona nord del Baix Llobregat, que han participat en i convocat la manifestació:

- Associació “Martorell Viu” (una entitat de defensa del patrimoni ecològic i cultural del poble).

- “Montserratí amb Palestina” (un col·lectiu solidari que agrupa activistes d’Esparreguera, Olesa de Montserrat i Martorell).

- Assemblea “Papers per Tothom” de Martorell (el col·lectiu de lluita migrant que ja fa més d’un any ve convocant les mobilitzacions en defensa del padró).

- Associació Cultural Al-Basma (una entitat de dones marroquines de Martorell).

- Federació Local de la CNT-AIT de Martorell (la nostra organització anarcosindicalista).

Des de la nostra organització a Martorell sempre s’ha defensat, i jo m’hi incloc, la necessitat de confluir al carrer, en mobilitzacions com aquesta, davant d’altres postures llibertàries, que ho veuen problemàtic, per la dificultat de plantejar un discurs específicament anti-autoritari en lluites més àmplies com la de Palestina. Aquest és un debat obert però, en tot cas, considero (i crec que també expresso el pensament de varis companys amb això que diré) que la prioritat és la participació en la lluita social i que, en tot cas, l’elaboració d’un discurs polític propi s’ha de desenvolupar en el context mateix, de desenvolupament de la protesta, i no al marge o en oposició a aquesta. Expresso aquestes idees en relació a converses informals mantingudes amb varis i vàries companyes.

Un primer pas ha estat, doncs, l’elaboració i difusió d’una octaveta-manifest propi en aquesta mobilització que; conjuntament amb el del nucli local de “Papers per Tothom”, el manifest general de la jornada de lluita estatal i un cridant al boicot a Carrefour pels convenis amb empreses israelianes, presents als territoris ocupats de Cisjordània, s’ha repartit a la concentració d’inici i durant la manifestació. Potser quedaria pendent un document polític més extens clarificant quina és l’alternativa emancipadora que plantegem els anarquistes i anarcosindicalistes a un “Estat Palestí” (Territori Lliure, Zona Alliberada...) o la nostra relació (i crítica) amb el patriotisme anti-imperialista i l’islamo-nacionalisme de Hamas. Feina que excedeix, òbviament, la que s’ha de desenvolupar, de cara a la difusió àgil entre la ciutadania, durant una mobilització social com la del 7F.

2) Estimem Palestina, defensem la vida i aturem el món: la manifestació a Martorell

El punt d’inici va ser la Plaça de les Puntaires (Parc davant de la benzinera de la Repsol). Des d’un començament, i mentre anaven arribant manifestants, es van presentar vàries dotacions, de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, molestant als companys que repartien octavetes, fent preguntes i queixant-se de que la mobilització no havia estat comunicada “degudament”. En alguna ocasió, van arribar a posar-se bastant pesats i generant, des d’un inici, certa crispació entre alguns solidaris. Passada una mitja hora (i després que ja gairebé no quedessin octavetes de la campanya unitària i de la CNT-AIT que es van repartir força ràpid) va començar la manifestació, que va pujar pel carrer Reverend Marçal, fins a l’entrada del barri de Buenos Aires (allà es van repartir vàries octavetes del nucli local de “Papers per Tothom”: moltes d’elles entre persones de la comunitat magrebí i altres ciutadanes que passejaven pel carrer).

Es va continuar per l’avinguda Sant Antoni (passant pel barri de Verge del Carme: urbanització amb gran presència de treballadors migrants) fins arribar a la Rambla de les Bòviles. La manifestació era força concorreguda (entre 150 i 170 manifestants si bé va anar oscil·lant en diferents trams del trajecte). En aquesta Rambla es van llegir diferents manifests (el de “Papers per Tothom” i el de la CNT-AIT de la mateixa manera que a l’inici de la manifestació s’havia llegit el de la campanya unitària) mentre un grup de canalla molt jove cridava consignes entusiasmada. Tirant per un altre carrer (el del Poliesportiu Vell) es va arribar prop del punt d’inici de la manifestació i allà mateix, per megafonia, es va cridar a marxar cap al Carrefour entremig d’aplaudiments i cridòria de consignes.

Mentre s’enfilava per la carretera, es va canviar la pancarta de capçalera “Aturem el genocidi contra el Poble Palestí” per una que resava “Carrefour còmplice del Genocidi a Palestina”. Mentrestant, un company va anar posant octavetes a varis vehicles de “papers per tothom” i contra el Carrefour. Entremig de càntics es va arribar a aquesta gran superfície on es va llegir un manifest, es van desplegar les pancartes, es van cridar càntics, consignes i es van seguir repartint octavetes. En un moment, hi va haver una mica de tensió quan uns companys van voler repartir propaganda dins del Carrefour i la Policia (que estava protegint els accessos) ho va impedir mentre se li recriminava la seva actitud dèspota de defensa dels lobbys empresarials.

Una pintada de “Free Palestina”, amb una A circulada, va acomiadar els manifestants, que van tornar sobre els seus passos fins al lloc de concentració inicial (Plaça de les Puntaires) on es va tornar a llegir el manifest general de la jornada de lluita, i es donà per desconvocada la manifestació, sota vàries consignes solidàries.

3) Conclusions

Aquesta tercera manifestació a Martorell, en solidaritat amb el poble palestí, va estar més animada inclús que la segona (més participació i ambient més combatiu). Considero que ha estat un encert treballar-nos més, i amb més antelació, el contacte amb diferents col·lectius de la localitat i del nord de la nostra comarca. El repte és consolidar aquests contactes de cara, no només a aquesta lluita, sinó a d’altres que hi ha o puguin sorgir a Martorell o a la zona. Per altra banda, com a llibertaris es fa necessari, al meu entendre, començar a preparar la difusió d’un discurs polític i ideològic propi: això no ha de ser vist com a sectarisme sinó com una forma de cohesionar-nos nosaltres mateixos de cara a una intervenció més convençuda (si, encara que sembli obvi, es fa necessari també reforçar les conviccions del nostre propi entorn) en les mobilitzacions socials que estan per venir.

Alma apàtrida