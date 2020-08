                                                                                                                                          Alma apátrida

Al produir-se la descolonització es va girar la truita i, així com els hutus es van imposar als tutsis a Rwanda amb el fatal desenllaç que coneixem o els fang als bubis a l’antiga colònia espanyola de Guinea Equatorial, els països nord-africans liderats per sectors polítics que feien bandera de la identitat arabomusulmana, com a símbol de resistència anti-imperialista, van iniciar un procés d’arabització cultural i lingüística, acompanyat d’una sagnant repressió, que va anar en detriment del poble amazic. Així no és estrany que alguns sectors del nacionalisme amazic (no tots) facin servir un discurs arabòfob i islamòfob que, sota l’aparença d’una defensa del laïcisme i el feminisme que fa les delícies a Europa, amaga tesis racistes i essencialistes. No s’ha d’oblidar tampoc, per altra banda, que el procés d’arabització del nord d’Àfrica es va fer, en bona part, amb docents procedents de l’Egipte de Nasser molts d’ells simpatitzants dels Germans Musulmans (al-ijwan al-muslimun) en una estratègia d’aquest líder per treure’s de sobre els seus adversaris polítics.